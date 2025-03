Am 22. März findet wieder das E-Tropolis Festival in der Turbinenhalle Oberhausen statt. Knapp zwei Wochen vorher sind nun alle Tickets vergriffen, Freunde der elektronischen Musik sollten also auch nicht mehr auf die Abendkasse hoffen.

Mit dabei sind dieses Mal unter anderem Mesh und Solar Fake. Eine Fotogalerie vom E-Tropolis Festival findet ihr einige Tage später hier bei dark-festivals.de .