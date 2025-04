Wave Gotik Treffen vom 06. bis zum 09.06. in Leipzig

Auch 2025 ist es zu Pfingsten wieder soweit. Das Wave Gotik Treffen findet in seiner 32. Auflage statt und wieder werden rund 20.000 Besucher erwartet, die vom 06. bis zum 09. Juni die Stadt Leipzig schwarz färben werden.

Eine Besonderheit des WGT ist, dass die Veranstaltungen nicht nur an einem Ort stattfinden. Vom Clara-Zetkin-Park bis ins Grassimuseum, vom Darkflower bis zum Südfriedhof: Die Besucher des WGT werden sich wieder über die ganze Stadt verteilen.

Eine weitere Besonderheit sind die vielen nicht musikalischen Veranstaltungen, denn das Wave Gotik Treffen ist eben mehr als „nur“ Musikfestival. Neben Ausstellungen in den Museen oder an öffentlichen Orten wie dem Leipziger Hauptbahnhof wird es auch wieder Lesungen und viele Treffen geben.

Das bekannteste dieser Treffen ist das Viktorianische Picknick. Dieses lockt nicht nur hunderte Anhänger des viktorianischen Kleidungsstils an, sondern auch tausende Schaulustige. In der breiten Öffentlichkeit ist das Viktorianische Picknick damit so etwas wie das Aushängeschild der Schwarzen Szene.

Aber auch für Menschen, die lieber Autos als Gewänder anschauen gibt es mit dem Leichenwagentreff einen festen Programmpunkt. Dort kann man sich mit Gleichgesinnten treffen und das letzte Gefährt bewundern. Dazu kommen noch zahllose Community-Treffen, bei denen sich sich Menschen zum Teil zum ersten Mal live begegnen oder auch liebgewonnene Freunde wiedersehen.

Dreh- und Angelpunkt des Festivals ist aber natürlich die Musik. Im Zentrum (wenn auch nicht geografisch) steht dabei auch 2025 wieder das Agra-Gelände. Neben dem Zeltplatz und dem fußläufig erreichbaren Heidnischen Dorf am Torhaus Dölitz ist es die größte Veranstaltungsfläche für Konzerte. Dort werden die Top Acts wie London After Midnight, The 69 Eyes oder The Invicible Spirit auftreten.

Aber auch im restlichen Leipzig wird wieder viel geboten, egal ob im Westbad, dem Haus Leipzig oder in einem der vielen anderen Veranstaltungsorte.

Mit Combichrist, Eisenfunk, Noisuf-X oder Grendel sind jetzt schon feste Termine für die Fans der elektronischen Musik gesetzt. Aber auch alle anderen Richtungen kommen nicht zu kurz: Mit Stahlmann und Finntroll ist auch wieder etwas für die Metal-Fraktion dabei während Kupfergold und Letzte Instanz unter anderem die Folk-Hörer zufriedenstellen.

Bisher nichts für euch dabei gewesen oder schon X mal gesehen? Kein Problem, denn neben vielen bekannten Namen sind mit Plastique Noir, Protokoll 19 und The Sweet Kill auch wieder einige Europapremieren zu sehen

Eines der absoluten Highlights im Programm ist der Auftritt von Silke Bischoff. Nach dem Tod von Sänger und Bandgründer Felix Flaucher im Jahr 2017 wurde es still um die Band, die zum damaligen Zeitpunkt 18 Summers hieß. Nun hat Axel Kretschmann angekündigt, die Band zusammen mit Alexander Veljanov (Deine Lakaien) und Sven Friedrich (Solar Fake) auf dem WGT 2025 neu zu beleben.

Immer noch nicht fündig geworden? Dann schaut am besten auf der Homepage des WGT vorbei (wave-gotik-treffen.de) und gebt euch die komplette Bandliste. Insgesamt sollen es wieder um die 200 Künstler sein, die sich am Pfingstwochenende in Leipzig die Klinke in die Hand geben.

Wem Treffen und Konzerte nicht reichen, für den wird es auch dieses Jahr wieder zahlreiche Shoppingmöglichkeiten und Parties bis spät in die Nacht geben. Sobald das Rahmenprogramm bekannt ist, werden wir euch informieren.

Wer jetzt Lust auf das Wave Gotik Treffen 2025 bekommen hat, kann sich unter wave-gotik-treffen.de direkt seine Eintrittskarte bestellen. Wer noch überlegt, dem können wir mit dem Festivalbericht 2024 und den dazugehörigen Bildergalerien (Teil 1 / Teil 2) vielleicht eine Entscheidungshilfe geben.