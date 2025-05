Mahlstrom Open Air findet definitiv statt

Das Team des Mahlstrom Open Airs hat in einer Stellungnahme noch einmal auf die Wichtigkeit des Vorverkaufs hingewiesen. Dieser ist bisher noch nicht zufriedenstellend, was auch schon Thema in unserem Interview mit Veranstalter Frederick Range war.

Im Lichte von Absagen und Verschiebungen von Festivals in letzter Zeit hat das Mahlstrom-Team aber auch klargestellt, dass ihr Festival auf keinen Fall abgesagt wird: „Eine Absage des Mahlstrom Open Airs steht überhaupt nicht zur Debatte! Wir ziehen definitiv durch!“

Das Mahlstrom Open Air findet am 13. und 14. Juni am Herthasee im Westerwald statt. Weitere Informationen findet ihr unter mahlstrom-openair.de .