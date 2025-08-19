Noaf stellt Ersatz-Headliner vor

Ende des Monats geht in Wörrstadt wieder das Neuborn Open Air Festival (kurz Noaf) über die Bühne. Als einer der Headliner war die britische Heavy-Metal-Band Saxon vorgesehen, die trotz einer Erkrankung ihres Sängers am Auftritt auf dem Noaf festhalten wollte.

Vor fünf Tagen kam dann die schlechte Nachricht: Saxon-Sänger Biff Byford hat eine Krebsdiagnose erhalten und vom Noaf-Auftritt kann keine Rede mehr sein. Nur zwei Wochen vor dem Festival standen die Veranstalter des Noaf also ohne Headliner dar.

Heute wurde nun bekannt gegeben, dass die Band von Udo Dirkschneider den Headliner-Slot übernimmt. Die Reaktionen der Noaf-Fans sind bisher überwiegend positiv. Mit der kurzfristigen Suche nach einem neuen Headliner kennt man sich beim Noaf übrigens aus. 2022 blieben den Veranstaltern dafür weniger als 24 Stunden.