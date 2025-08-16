Mera Luna Festival 2025 – Teil 3

Hildesheim (Flugplatz Drispenstedt), 10.08.2025
mit Subway to Sally, Blutengel, De/Vision, Lacuna Coil, In Strict Confidence, Versengold, Rotersand, Corvus Corax, Coppelius, Manntra, Leaether Strip, Sierra Veins, Schattenmann, Torul, Beyond Border, Noisuf-X, Massive Ego, Corlyx

Fotos von Natalie Laube und Jannis Betz

Links zur Fotogalerie Teil 1, Teil 2
Link zum Festivalbericht (folgt)

M’era Luna Festival