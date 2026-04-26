Pell Mell Festival: Lineup komplett

Das Lineup des diesjährigen Pell Mell Festivals im Westerwald ist komplett. Mit der letzten Bandwelle wurde heute die schwedische Hardcore-Punk-Band Raised Fist als zweiter Headliner bestätigt. Neu mit dabei sind unter anderem auch Itchy, Evil Jared und Stesy.

Das diesjährige Pell Mell Festival findet am 4. und 5. September in Obererbach statt. Es handelt sich um die 20. Ausgabe des Festivals und damit ein Jubiläum. Gleichzeitig ist es aber auch das letzte Pell Mell vor einer womöglich längeren Pause (wir berichteten). Weitere Informationen findet ihr unter pell-mell.de .