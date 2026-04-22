Amphi Festival ausverkauft

Das Amphi Festival 2026 (siehe auch: Vorankündigung) ist ausverkauft. So früh im Jahr war das bisher noch nie der Fall. Für die Veranstalter ist das durchaus ein schöner Erfolg im Jubiläumsjahr, denn das Amphi Festival feiert dieses Jahr seine 20. Auflage.

Fans können sich dieses Mal auf Bands wie VNV Nation, Mono Inc., Solar Fake oder Diary of Dreams freuen. Außerdem gibt es ein vielfältiges Rahmenprogramm.

Das Amphi Festival geht am 25. und 26. Juli am Tanzbrunnen in Köln über die Bühne. Weitere Informationen findet ihr unter amphi-festival.de .