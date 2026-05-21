Wacken veröffentlicht Running Order

Das vom 29. Juli bis zum 1. August stattfindende Wacken Open Air hat große Teile der Running Order veröffentlicht.

Wer immer noch am überlegen ist ob er dieses Jahr hingehen soll, dem ist vielleicht mit einem Rückblick ins letzte Jahr geholfen. Hier sind unsere Fotos (Teil 1 (Montag – Mittwoch), Teil 2 (Donnerstag), Teil 3 (Freitag), Teil 4 (Samstag)) und der Festivalbericht vom Wacken Open Air 2025.

Es gibt auch noch Tickets für die 35. Auflage des Festivals. Diese findet ihr zusammen mit allen anderen Informationen unter wacken.com .