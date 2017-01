Super Schwarzes Mannheim am 04.02. mit Chris Harms

Wie jeden ersten Samstag im Monat ist es auch am 4. Februar wieder soweit.

Das Super Schwarze Mannheim öffnet seine Türen. Auf zwei Stockwerken wird getanzt was die Beine hergeben. Neben altbekannten DJs wird dieses Mal auch Chris Harms (Lord Of The Lost) sein Können am Mischpult unter Beweis stellen.

Alles in allem ein Muss für den ambitionierten “schwarzen” Nachtschwärmer! Als Zusatz gibt es im Stahlwerk (dem Metal Floor) außerdem die CD-Release-Party zum neuen Album von Kreator.

Wo? MS Connexion Complex , Angelstr.33, 68199 Mannheim. Weitere Informationen unter helter-skelter.de.