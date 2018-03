Vlad in Tears am 16.04. in Mannheim – mit Verlosung!

Im Dezember 2017 brachte die italienische Dark-Rock-Band Vlad In Tears ihr sechstes Studioalbum „Souls On Sale“ (CD-Rezension) heraus. Damit werden die Jungs ab April auf große Europa-Tournee gehen.

Ihre Konzertreise führt Vlad In Tears am 16. April auch in den 7er Club nach Mannheim. Dem Publikum wird die Band das neue Album vorstellen, aber auch Hits aus ihrer zurückliegenden Bandgeschichte.

Zusammen mit Singing Bird Promotion verlost dark-festivals.de zwei Mal je einen Gästelistenplatz für das Konzert. Bei der Verlosung mitmachen ist ganz einfach: Sendet eine E-Mail mit dem Betreff „Vlad In Tears Mannheim“ und eurem vollständigen Namen an Verlosung(at)dark-festivals.de.

Die Verlosung läuft bis einschließlich 09.04.2018. Eure Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Nur eine Teilnahme pro Person. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Updates zu unseren Verlosungen gibt es für Facebook-Nutzer auch auf unserer Facebook-Seite.