Wacken Open Air 2019 – Teil 2

Wacken, 01.08.2019

mit Sabaton, Mr. Hurley und die Pulveraffen, Fiddler’s Green, Beyond The Black, Monstagon, Skyline, Versengold, Coppelius, Stoneman, Skald, Vogelfrey, Ragnaröek, Bloodywood, Vampire, Morpholith, Varang Nord, Source of Rage, Veritatem Solam

Fotos von Natalie Laube und Sven Bähr

Links zur Fotogalerie Teil 1, Teil 3 (folgt), Teil 4 (folgt)

Link zum Festivalbericht (folgt)