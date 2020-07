Hexentanz Festival erneut verschoben

Das Hexentanz Festival in Losheim am See ist traditionell eines der ersten Open Airs im Jahr. Im Corona-Jahr 2020 war es daher auch mit das erste, das verschoben werden musste. Ende März schien der Ersatztermin im September noch weit weg, reicht aufgrund der Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen nun aber nicht aus.

Heute wurde offiziell bekannt gegeben, dass das Festival daher erneut verschoben wird. Es soll nun vom 30. April bis zum 2. Mai 2021 stattfinden – also in dem Zeitraum, in dem ohnehin die nächste reguläre Auflage über die Bühne gegangen wäre.

Das Lineup soll so weit wie möglich beibehalten werden. Die Headliner Subway to Sally und Eisbrecher haben bereits zugesagt. Welche anderen der für 2020 geplanten Bands den Ersatztermin wahrnehmen, soll fortlaufend bekannt gegeben werden.