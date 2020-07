Knock Out Festival: Kein Headliner in Sicht

Das Knock Out Festival soll am 19. Dezember erneut in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe stattfinden. Nach derzeitigem Stand wäre es also nicht vom aktuell bis Ende Oktober geltenden Verbot von Großveranstaltungen betroffen. Ob es dabei bleibt, weiß aber niemand – Demonstrationen und Parties der letzten Zeit stimmen eher skeptisch.

Die Veranstalter haben sich daher bereits einen Ersatztermin zurecht gelegt. Heute sollte eigentlich der Headliner des diesjährigen Knock Out Festivals bekannt gegeben werden. Für den noch nicht öffentlich bekannten Ersatztermin wäre dieser jedoch nicht verfügbar.

Das Veranstalter-Team hat die Bekanntgabe des Headliners daher kurzerhand verschoben. In einer Stellungnahme heißt es: “Wir möchten keine Versprechen machen, die wir später nicht halten können.”