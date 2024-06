All Will Know am 29.06. in Frankfurt

Es hat lange gedauert, doch im April haben All Will Know endlich ihr neues Album “Parhelion” veröffentlicht. Die Band mit dem breit gefächerten Stil zwischen Melodic-Death- und Progressive Metal hat damit mehr als genug Material für ihr fast schon traditionelles Frankfurt-Konzert.

Am 29. Juni entern All Will Know erneut das Nachtleben Frankfurt, den bekannten Musikclub am Ende der Fußgängerzone. Mit dabei sind ihre Freunde von Third Wave. Die Modern-Metal-Band hat bereits öfter auf Veranstaltungen von All Will Know gespielt, so zum Beispiel auch beim Metal Up Your Life in Darmstadt.

Eröffnet wird der Abend von der lokalen Newcomer-Band Gift of Guilt, die sich Alternative Metal auf die Fahnen geschrieben hat. Einlass zum Konzert ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets und weitere Informationen findet ihr unter batschkapp.net .