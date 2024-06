Mera Luna Festival 2024 am 10. und 11.08. in Hildesheim

Wenn tausende Schwarzgewandete nach Hildesheim pilgern, die Wiesen eines Flughafens sich in ein Meer aus Zelten verwandeln und dunkel-düstere Gesänge sowie stampfende Beats die Luft erfüllen, dann ist es wieder soweit: Das M’era Luna Festival 2024 steht in den Startlöchern!

Bereits am 30.11.2023 stand das Line-Up der diesjährigen Ausgabe des M’era Lunas auf dem Flughafen Drispenstedt in Hildesheim. Mit knapp 40 Bands haben die Veranstalter für 2024 altbekannte Größen aufgestellt und Publikumslieblinge wie VNV Nation und ASP als Headliner ins Felde geführt. Egal ob Future-Pop oder Gothic Rock, diese beiden Bands haben absolutes Tanz- und Mitsing-Potential.

In zweiter Reihe gibt es unter anderem den Symphonic Metal von Epica zu hören. Die Niederländer waren zuletzt 2008 in Hildesheim, Fans dürfen sich also auf ein Wiedersehen nach langer Zeit freuen. Front 242 halten die Besucher unterdessen mit klassischem EBM in Bewegung und geben auf dem M’era Luna Festival eines ihrer letzten Konzerte überhaupt.



Härter dürfte es Auftritt von Lord Of The Lost zugehen. 2022 waren sie auf dem M’era Luna noch mit Orchester zu sehen, dieses Mal sind sie wieder in gewohnter Metal-Aufstellung präsent. In gleicher Manier werden auch Hämatom und Deathstars die Gitarren zum Glühen bringen.

Mit Spannung erwartet werden auch die Auftritte von London After Midnight (Dark Rock) und The Cassandra Complex (Alternative), die in den letzten Jahren leider wegen Krankheit abgesagt werden mussten. Aus dem Metal- und Rock-Bereich vervollständigen Lacrimas Profundere, Zeraphine, Hell Boulevard, Erdling und Eden weint im Grab das Lineup.

Mittelalter(Rock) vom Feinsten gibt es von Saltatio Mortis und Schandmaul. Auf beide sind die Fans mit Sicherheit gespannt, denn Saltatio Mortis haben ein neues Album im Gepäck und Schandmaul mit etwas Glück den sich weiter erholenden Sänger Thomas Lindner. D’Artagnan machen mit ihrem Musketier-Rock das Trio komplett.

Doch das M’era Luna wäre nicht das M’era Luna, wenn es für die Fans der elektronischen Musik nichts zu bieten hätte. Die Krupps und Suicide Commando wissen schließlich wie sie das Publikum zum Tanzen bringen können: Mit lauten Bässen und stampfenden Rhythmen. Dem anschließen werden sich auch die Aggrotecher von Combichrist mit ihrem speziellen Old-School-Set sowie S.P.O.C.K., Assemblage 23, Funker Vogt, Welle:Erdball, X-RX, Future Lied To Us, Centhron, RROYCE, Steril und Extize.

Auch Neue Deutsche Härte erwartet die Schwarzgewandeten 2024, so sind Oomph! erstmals mit dem neuen Sänger Daniel Schulz auf dem Festival. Dazu kommen ebenfalls zum ersten Mal Die Herren Wesselsky und bereits bekannte Bands wie Stahlmann und Schwarzer Engel. Nicht wenige Fans dürften auch dem Gig von She Past Away entgegenfiebern. Doch auch Deine Lakaien und Das Ich dürften für viele Besucher zu den Höhepunkten des Festivals zählen.

War es das jetzt mit den Bands? Nein, denn die Gewinner des Newcomer Wettbewerbs stehen fest. In einem laut Veranstalter knappen Rennen konnten sich Re.Mind und Jan Revolution einen Slot im Linep sichern.

Im Disko-Hangar werden bereits am Freitag die ersten feierwütigen Gäste erwartet, welche bis in die frühen Morgenstunden zu DJ-Größen aus der Szene ihrer Bewegungslust frönen können. Ähnliches wird sich wahrscheinlich auf zahlreichen Camp-Ground Parties zutragen, denn das Feiern beschränkt sich nicht auf die Konzerte.

Das Festivals abseits der Bühnen

Wie der Disko-Hangar öffnen auch der Mittelaltermarkt und die vordere Shoppingmeile bereits am Freitag die Tore. Der Mittelaltermarkt bietet neben den Handwerkern und Gastronomie-Ständen eine kleine Bühne mit Marktbands und abends auch Feuershows.

Es kann also wieder nach Herzenslust flaniert, geshoppt und alte Freunde getroffen werden. Je nach Wetter dann vllt. bei einem schwarzen Eis oder lieber einem von innen erwärmenden Met? Egal für was man sich entscheidet, das breit aufgestellte Angebot des M’era Luna Food Courts hat für jeden etwas dabei. Nicht selten werden das Getränke und das Speiseangebot von den Besuchern auf diesem Festival ausdrücklich gelobt.

Seinen Look richten kann man danach im Styling Zelt oder sich an den Ständen der Fashion Town gleich neu einkleiden. Neben den Bühnen- und Shopping Optionen bietet das M’era Luna aber auch ein ausgefeiltes Rahmenprogramm von zahlreichen Lesungen bis hin zur Modenschau.

Auch diese Jahr wurde ein weiterer Herold bekannt gegeben, welcher das Ikonomicum ergänzt (Sechs Herolde, die den Untergang und die Entstehung auf der Erde symbolisieren). 2024 steht im Zeichen des fahlen Reiters. Wie aber Jonathan McKinley, der Mediziner zwischen Genie und Narzissmus, seinen Einfluss auf das Festival geltend machen wird, bleibt abzuwarten.

Tickets

Aktuell ist das M’era Luna Festival 2024 noch nicht ausverkauft (im Gegensatz zu den Wohnmobilstellplätzen). Die Ticketpreise liegen etwas höher als letztes Jahr, was nicht überraschend kam und in einer Linie mit anderen Festivals steht. Neu ist allerdings eine Gebühr für das Parken in Höhe von 10 €. Unschön war 2023 ein Vorfall, bei dem ungültige Tickets in Umlauf gebracht wurden, welche über Kleinanzeigenportale verkauft wurden. Daher holt euch eure Tickets auf meraluna.de, der offiziellen Seite des Veranstalters.



Das Team von dark-festivals.de erwartet das M’era Luna mit Spannung, ist es doch auch für uns immer wieder ein Familientreffen im schwärzesten Wohnzimmer Niedersachsens. Wenn ihr neugierig geworden seid, dann schaut doch gerne in den Galerien der letzten Jahre vorbei: 2023 (Teil 1, Teil 2), 2022 (Teil 1, Teil 2), 2019 (Teil 1, Teil 2) und 2018; oder schmökert in den Festivalberichten dieser Jahre (2023, 2022, 2019, 2018).