E-Tropolis Festival fast ausverkauft

Das diesjährige E-Tropolis Festival (siehe auch: unsere Vorankündigung) ist beinahe ausverkauft. Laut den Veranstaltern ist absehbar, dass es bei dem bekannten Electro-Festival auch dieses Mal wieder keine Abendkasse geben wird.

Wer am 28. März in der Turbinenhalle Oberhausen mit dabei sein möchte, sollte also schnell sein. Die letzten Eintrittskarten sind unter amphi-shop.de erhältlich, alle weiteren Informationen zum Festival findet ihr unter etropolis-festival.de .

Wenige Tage nach der Veranstaltung erwartet euch hier wieder eine Fotogalerie des Festivals.