E-Tropolis Festival am 17.03. in Oberhausen

Unter dem bekannten altbekannten Motto „Bässer, Härter, Lauter“ startet am 17. März das diesjährige E-Tropolis Festival! Ganz in diesem Sinne werden wieder zahlreiche Bands der Elektro-Szene die Turbinenhalle in Oberhausen zum Beben bringen.

In diesem Jahr verspricht das Lineup mit 14 Bands auf zwei Bühnen wieder einmal eine große Party. Mit dabei sind unter anderem Headliner VNV Nation, Project Pitchfork und Nachtmahr. Neben den ganz großen Namen können sich auch Bands wie Aesthetic Perfection, Frozen Plasma, Rotersand und viele andere sehen lassen.

Den Rahmen der Veranstaltung bilden die Händlermeile, ein Chill-Out-Bereich und ein erweitertes Gastronomieangebot. Seinen Lieblingskünstlern ganz nahe kommt man zudem bei Autogrammstunden. Abgerundet wird das Festival schließlich von bekannten Szene-DJs nach Ende der letzten Band.

Zum zweiten Mal findet vor dem eigentlichen Festival die offizielle Pre-Party am 16.03 in der Turbinehalle 2 statt. Als DJs mit dabei sind Thomas Rainer (Nachtmahr), Krischan Wesenberg (Rotersand) und MSTH (ElectronicDanceArt). Einlass ist um 22 Uhr. Der Eintritt ist für Festivalbesucher inklusive.

Die genauen Bandspielzeiten, das vollständige Lineup und alle weiteren Informationen zum Festival findet ihr unter etropolis-festival.de. Wer sich nochmal die Fotos von 2017 anschauen möchte wird hier fündig.