Wacken Open Air 2021 ausverkauft

Gestern Abend gaben die Veranstalter des Wacken Open Airs (W:O:A) bekannt, dass das Festival für 2021 ausverkauft ist. Dieses Jahr lief der Ticketverkauf anders als sonst. Das ist auch der Grund dafür, dass die Tickets schon vor der Ersatzveranstaltung “Wacken World Wide” (wir berichteten) ausverkauft sind. Diese findet am kommenden Wochenende anstelle des coronabedingt ausgefallenen W:O:A 2020 statt.

In einer Rundmail bedankt sich das W:O:A-Team für die Unterstützung und vor allem bei den Ticketbesitzern, die sich für die Spenden-Variante “Solidarticket” zugunsten von Metal-Fans in Not entschieden haben.

Wer jetzt nicht weiß was er mit der freien Woche anfangen soll, kann sich auf wacken-world-wide.com von Mittwoch bis Samstag Streaming-Konzerte in seinen Garten holen und dabei mit den Bilder von 2019 nochmal in Erinnerungen schwelgen. Fotolinks: Teil 1 (Mittwoch) / Teil 2 (Donnerstag) / Teil 3 (Freitag) / Teil 4 (Samstag)