Wave Gotik Treffen vom 17. bis zum 20.05. in Leipzig

2024 geht das Wave Gotik Treffen in seine 31. Auflage. Auch dieses Jahr werden wieder 20.000 Menschen erwartet, die in Leipzig das wohl bekannteste Treffen der Schwarzen Szene feiern.

Vom Agra-Gelände im Süden bis zum Darkflower in Zentrum, vom Clara-Zetkin-Park im Westen bis Grassimuseum im Osten – die ganze Stadt füllt sich vom 17. bis zum 20. Mai mit einer Vielzahl von Veranstaltungen.

Das Herzstück sind natürlich wieder die Konzerte aus allen Stilrichtungen der Szene.

Der Elektro-Bereich wird unter anderem von Extize, Suono und In Strict Confidence bedient. Härter zur Sache geht es bei EBM-Vertretern wie Zweite Jugend und Nitzer Ebb.

Wem das zu elektronisch ist, der kann sich über genug Alternativen freuen. Mit Gothminister, Schattenmann und Sex Gang Children kommen auch Rock- und Metal-Freunde auf ihre Kosten. Mittelalter-Fans können sich neben der deutschen Band Tanzwut auch über die belarusische Folk-Band Irdorath freuen.

Doch auch alle dazwischen können sich sicher sein: Wie selbstverständlich deckt das WGT alle Unterarten und Subgenres der Szene ab. Mit Umbra Et Imago und The Beauty Of Gemina seien nur beispielhaft zwei Bands genannt, die schon in früheren Jahren beim WGT zu sehen waren. Unter den inzwischen fast 200 bestätigten Gruppen befinden sich aber auch Newcomer.

Aber das WGT würde nicht Treffen in seinen Namen führen wenn es nur Konzerte geben würde. Neben den musikalischen Darbietungen gibt es natürlich auch wieder illustre Veranstaltungen wie den Leichenwagen-Treff oder das viktorianische Picknick. Daneben finden sich wieder Ausstellungen diverser Künstler, zum Beispiel in der Agra und am Hauptbahnhof.

Auch wieder dabei sind verschiedene Museen, die die mit ihren Ausstellungen locken. Die schönen Leipziger Friedhöfe bieten außerdem Führungen an, die zum Teil extra anlässlich des WGT stattfinden. Opernfreunde werden mit Curlew River von Benjamin Britten und Die Leiden des jungen Werther von J.W. Goethe angesprochen.

Wie immer soll es nach oder neben den Konzerten auch wieder Lesungen und Partys geben. Welche Autoren und DJs dieses Jahr mit dabei sind, haben die Veranstalter bisher noch nicht bekannt geben.

Die ganze Liste an zugesagten Bands, das bisher veröffentlichte Programm und natürlich die Tickets findet ihr unter auf der offiziellen Festival-Website wave-gotik-treffen.de . Wer jetzt noch nicht weiß ob er zu Pfingsten in Leipzig sein will, kann sich über unsere Bildergalerien von 2023 (Teil 1 und Teil 2) und unseren Festivalbericht einen Eindruck verschaffen und sich überzeugen lassen.