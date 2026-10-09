In Extremo: Sternhagelvoll mit elf anderen Bands

Die Mittelalter-Rock-Band In Extremo hat ihren Song „Sternhagelvoll“ neu aufgelegt. Ursprünglich erschien das Lied auf ihrem Album „Quid Pro Quo“ von 2016. Die neue Version heißt „Sternhagelvoller“ und ist komplett akustisch.

Als Gäste sind ganze elf (!) Bands aus der Mittelalter- und Folk-Rock-Szene an der neuen Version beteiligt: Feuerschwanz, D’Artagnan, Faun, Tanzwut, Subway to Sally, Versengold, Fiddler’s Green, Corvus Corax, Haggefugg, Storm Seeker und Fabula.

„Sternhagelvoller“ ist ein Vorgeschmack auf In Extremos neues Akustikalbum „Tranquilo II“, das am 23. Oktober erscheint.