Neue Bands fürs Rockharz 2027

Die Veranstalter des Rockharz Festivals haben die letzte Bandwelle für die kommende Auflage des Open Airs veröffentlicht, die vom 7. bis zum 10. Juli in Ballenstedt stattfindet.

Unter anderen neu mit dabei sind Schattenmann, Orden Ogan, Eluveitie und Dropkick Murphys. Alle Bands findet ihr unter rockharz-festival.com. Wer sich ein Ticket sichern will ist leider zu spät. Das Festival war in Rekordzeit ausverkauft (wir berichteten).

Wer noch mal in Erinnerungen des Rockharz 2026 schwelgen will, kann das in unserer Fotogalerie (Teil 1 / Teil 2 / Teil 3 ) und unserem Festivalbericht tun.