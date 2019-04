Wave Gotik Treffen vom 7. bis zum 10.6. in Leipzig

1992 fand das erste Wave Gotik Treffen mit rund 2.000 Besuchern in Leipzig statt. Für die 28. Auflage, die vom 7. bis 10. Juni 2019 über die Bühnen der Stadt geht, erwarten die Veranstalter dieses Jahr stolze 20.000 Fans, die zum internationalen Familientreffen der Schwarzen Szene in die Stadt kommen.

An rund 40 Spielorten werden über die ganze Stadt verteilt etwa 200 Bands aller Stilrichtungen der Schwarzen Szene auftreten. Mit dabei sind unter anderem Das Ich, die schon beim aller ersten WGT spielten, das Musiktheater von Goethes Erben, die Kammercore-Band Coppelius mit eigenem Butler oder die Minimal-Electro-Band Welle:Erdball mit einem C64 als Hauptinstrument.

Auch Jubiläen wird es dieses Jahr wieder geben, so das Konzert zum 30-jährigen Bestehen von Murder At The Registry oder das 20-jährige Bühnenjubiläum der Golden Apes. Newcomer und bisherige Geheimtipps erhalten jedoch ebenso ihre Chance. Besonders erwähnt seien hier Christine Owman aus Schweden, Dear Deer aus Frankreich und October Burns Black aus Großbritannien.

Aber auch die Klassik-Liebhaber unter den Gothics kommen wieder auf ihre Kosten. Die Veranstalter haben auch dieses Mal wieder Opern, Kammermusik, Chor- und Orgelkonzerte angekündigt. Was genau haben sie aber noch nicht verraten.

Wer mal keine Lust auf eines der vielen Konzerte hat, kann auf dem Agra-Gelände shoppen gehen, den Mittelaltermarkt besuchen oder im Heidnischen Dorf die Seele baumeln lassen. Auch wird es wieder Lesungen, Ausstellungen und Theatervorstellungen geben. Welche es dieses Jahr sind wurde noch nicht bekannt gegeben.

Die Grassimuseen und das Ägyptische Museum sind wie schon in den Vorjahren im Eintrittsbändchen enthalten und laden die Festivalbesucher mit thematisch passenden Führungen auf einen Besuch ein.

Dass das WGT eben auch ein Treffen ist, unterstreichen dieses Jahr unter anderem auch wieder das Viktorianische Picknick im Clara-Zetkin Park und das Steampunk Picknick im Deutschen Kleingärtnermuseum. Auch ein Fester Programmpunkt ist für viele der „Leichentreff“ am Südfriedhof oder der Stricknachmittag für Schwarzromantiker.

Aber nicht nur tagsüber wird es Programm geben. Nach Ende der Konzerte werden wieder viele Szene-DJs die Clubs zum Tanzen bringen. Egal ob in der Agra 4.2, in den Gemäuern der Moritzbastei oder im denkmalgeschützten Volkspalast, überall wird wieder bis in die frühen Morgenstunden hinein gefeiert und getanzt.

Nach so einem Programm kann man dann auch beruhigt ins Hotelbett oder ins Zelt fallen.

Als Zeltplatzgelände dient auch dieses Jahr wieder das Gelände der ehemaligen Landwirtschaftsmesse Agra am Rande der Stadt. Es dient allerdings auch dieses Jahr wieder als Dreh- und Angelpunkt des gesamten Wave Gotik Treffens.

Damit nicht jeder Besucher mit dem Auto quer durch Leipzig fahren muss, erlaubt das WGT-Bändchen wieder von Freitag bis Dienstag die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel der Leipziger Innenstadt. Damit lassen sich bequem fast alle Veranstaltungen erreichen.

Wer noch keine Karte hat, kann diese entweder vor Ort kaufen oder sie unter wave-gotik-treffen.de vorbestellen. Dort findet ihr auch weitere Infos rund um das 28. Wave Gotik Treffen. Wem das für die Informationsbeschaffung zu altmodisch ist, kann auch auf die offizielle App, den WGT-Guide, zurückgreifen.

Wer sich noch einmal das letzte WGT in Erinnerung rufen möchte oder sich vor dem Erstbesuch einen Eindruck verschaffen will, kann dies mit unseren Bildern (Teil 1 und Teil 2) und dem Festivalbericht von 2018 tun.