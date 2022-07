Wacken Open Air 2022 vom 04.08. bis zum 06.08.

Die letzten zwei Jahre war es coronabedingt ruhig auf dem Holy Ground und die Kühe konnten in aller Ruhe grasen. Doch 2022 wird es wieder anders.

Vom 3. bis zum 6. August ziehen wieder tausende Metal-Fans aus aller Welt in das kleine beschauliche Dorf Wacken in Schleswig-Holstein. Dort feiern sie das Wacken Open Air, das größte Heavy-Metal-Festival der Welt!

Doch nicht alles wird so sein wie immer. Dieses Jahr gibt es nicht drei Tage voller Metal im Infield, sondern vier. Zum ersten Mal in der Geschichte des Wacken Open Airs wird es den Wacken Wednesday geben.

Mit einem Zusatzticket kann man schon am Mittwoch, dem 3. August vor den großen Bühnen feiern. Dort werden unter anderem Gloryhammer, Brothers of Metal und Avantasia mit dabei sein. Aber nicht nur derart bekannte Bands werden dort zu sehen sein. Mit Varang Nord haben auch die Gewinner des Metal Battle 2019 ihren großen Auftritt und tauschen den Bullhead City Circus gegen das Infield.

Wer keine Lust darauf hat, kann wie in den Vorjahren auch auf der Wacken Plaza, im Wackinger Village oder dem Wasteland feiern.

Das “eigentliche” Festival bietet vom 4. bis zum 6. August wieder alles was das Metal-Herz begehrt. Von richtig harten Klängen wie bei As I Lay Dying über NDH mit Hämatom geht es bis hin zu Bands mit Folk- und Mittelalter-Instrumenten wie In Extremo.

Urgesteine wie Judas Priest und Grave Digger sind ebenso vertreten wie die Newcomer, die es auf mehreren Newcomer-Veranstaltungen zu entdecken gilt. Hervorzuheben ist das Metal Battle, bei dem Teilnehmer aus allen Herren Länder um den ersten Platz spielen.

Es gibt auch wieder musikalische Spezialitäten, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Eine davon ist die Solo-Show von Rammstein-Sänger Till Lindemann. Dieser feiert auf Wacken sein Debüt als Solist.

Zu den Highlights auf dem Holy Ground zählt auch der Auftritt der US-amerikanischen Nu-Metal-Band Limp Bizkit, die 1994 gegründet wurde und nun zum ersten Mal auf Wacken spielt.

Der legendäre Lemmy Kilmister starb am 28.12.2015, doch sein Geist lebt nicht nur in der Rainbow Bar in West Hollywood, sondern auch auf dem Wacken Open Air weiter. So liefern Phil Campbell & The Bastard Sons dieses Jahr eine spezielle Motörhead-Show.

Der Große Headliner dieses Jahr ist aber die US Amerikanische Band Slipknot. Die Herrschaften aus Iowa sind nicht nur für ihren brachialen Heavy-Metal-Sound bekannt, sondern für die ihre gesichtsverhüllenden Masken, die seit ihrer Gründung 1995 ihr Markenzeichen sind. Der Auftritt auf den diesjährigen Wacken Open Air wird ihr erster dort sein und der Wacken-Geschichte einen weiteren großen Namen des Metal hinzufügen.

Wer jetzt auf Anhieb noch nicht begeistert ist, kann sich sämtliche Bands in aller Ruhe auf wacken.com anschauen und probehören. Abseits der Bühnen gibt es wieder jede Menge Shows. Neben Schwertkämpfern, Feuerspuckern und den Wasteland Warriors können die Besucher auch selbst zum Mikro greifen und beim Metal-Karaoke ihr Talent zum Besten geben.

Dazu kommt auch dieses Jahr wieder ein Metalmarkt und eine Fressmeile mit allem was der Magen begehrt. Erfahrungsgemäß wird es noch einiges mehr an Rahmenprogramm geben. Allerdings hüllen sich die Veranstalter bisher darüber noch in Schweigen.

Dieses Jahr gibt es auf dem Gelände leider keinen Supermarkt, dafür aber den W:O:A Farmers Market – eine Art Festival-Wochenmarkt auf den Camping Plaza. Was genau es dort geben wird, haben die Veranstalter nicht verraten. Sicher ist aber, dass nach Möglichkeit Waren aus der Region angeboten werden sollen.

Anreisen können die Fans schon montags, um sich die besten Plätze auf dem 240 Hektar großen Gelände zu sichern. Da das Festival schon lange nicht mehr nur von jungen Leuten besucht wird, sondern auch noch von den Teilnehmer der ersten Wacken Open Airs, gibt es immer mehr alternative Angebote wie den Camper Park oder das Moshtel.

Neu dazu kommt dieses Jahr die Residenz Evil. Was es mit dieser besonderen Art der Übernachtung auf sich hat findet ihr, sowie alle Infos zu den anderen Übernachtungsmöglichkeiten, auf wacken.com.

Wer jetzt noch ein Ticket haben will, schaut leider in die Röhre. Das ausgefallene Wacken Open Air 2020 war schon nach 21 Stunden ausverkauft (wir berichteten hier) und nur sehr wenige Fans haben von der Möglichkeit zur Ticketrückgabe Gebrauch gemacht. Wer trotzdem hin will kann sein Glück an der offiziellen Ticketbörse der Veranstalter versuchen.

Dass es 2020 kein Festival gab, war für uns alle ein großer Rückschlag. Doch die Veranstalter hatten dies mit einer mehr als würdigen Online-Veranstaltung wettgemacht.

Wie Wacken von zu Hause aus war, könnt ihr im etwas anderen Bericht nachlesen.

Wenn ihr nochmal in Erinnerungen schwelgen wollt, könnt ihr das mit unserem Festivalbericht oder den Bildern aus dem Jahr 2019 tun. Fotolinks: Teil 1 (Mittwoch) / Teil 2 (Donnerstag) / Teil 3 (Freitag) / Teil 4 (Samstag).