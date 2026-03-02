Rockharz Festival vom 01. bis zum 04.07. in Ballenstedt

1993 fand mit rund 1.400 Besuchern das erste Rockharz Festival in der Stadt Osterode am Harz statt. Jetzt, rund 33 Jahre später, gehört es mit seinen rund 24.000 Besuchern zu den größten Metal-Festivals in Deutschland.

Nicht nur die Besucherzahlen haben sich geändert. Wie so manches Festival wuchs auch das Rockharz aus seiner ersten Location raus. So zog das Festival zunächst innerhalb der Gemeinde um und landete dann 2009 auf dem Flugplatz in Ballenstedt. Dort findet das Rockharz Festival noch heute statt, dieses Jahr vom 1. bis zum 4. Juli.

Die zwei großen Bühnen Rock Stage und Dark Stage stehen direkt nebeneinander und können abwechselnd ohne Überschneidung bespielt werden. Den Fans ist es damit möglich, nahezu alle Bands des Festival zu sehen. Und das sind wieder jede Menge…

Über 50 Bands sind bestätigt. Auch wenn noch kein kompletter Spielplan vorliegt, kann man anhand der Flyer schon sehen welche Highlights an welchem Tag auf einen warten.

Das werden am Mittwoch unter anderem die „Dino-Metaller“ von Heavysaurus

sein. Die 2017 in Deutschland gegründete Band ist nicht nur bekannt für ihre Dinokostüme, sondern auch für ihren kinderfreundlichen Heavy Metal. Dass Heavysaurus die Metal-Kultur dem ganz jungen Publikum nahebringen heißt aber noch lange nicht, dass nicht auch gestandene Metaller ihre Musik hören.

Zu den wiederkehrenden Künstlern gehören Ensiferum. Die finnische Folk-Metal-Band tritt bereits zum sechsten Mal auf dem Rockharz auf. Der Höhepunkt des Mittwochs wird die deutsche Power Metal Band Helloween sein. Die 1984 gegründete Band kann auf 18 Studioalben zurückblicken, wobei das letzte „Giants & Monsters“ im August 2025 erschien. Ihre Headliner-Show auf dem Rockharz ist für Helloween einer von nur zwei Festivalauftritten in Deutschland dieses Jahr.

Mit Hämatom, Dominum und Stahlmann werden donnerstags einige Vertreter von Rock und Neuer Deutscher Härte spielen. Völlig anders geht es dagegen bei Agnostic Front zu, die die volle Dröhnung Hardcore Punk nach Ballenstedt bringen. Die 1982 in New York gegründete Band gehört zu den ältesten noch aktiven Gruppen ihres Genres und hatte maßgeblichen Einfluss auf viele andere Vertreter des Hardcore Punk.

Hauptattraktion am Donnerstag ist ein echtes Urgestein des Rock’n’Rolls: Alice Cooper. Seite Hits wie „Poison“ dürfen auch heute noch auf keiner Rock- und Metal-Party fehlen. Seit 1974 produziert der Ausnahmekünstler Songs und ist immer wieder auf Tour quer durch die Welt. Welche Hits aus seiner langen Musikgeschichte er wohl mit zum Rockharz bringt?



Freitags kommen unter anderem die Freunde von Folk- und Mittelalter-Rock auf ihre Kosten. Dafür sorgen zum Beispiel Rauhbein, Haggefugg und Fiddler’s Green. Mit Subway to Sally gibt es aber auch unter den Headlinern des Tages einen der großen Vertreter aus dem Folk- und Mittelalter-Bereich. Aktuell ist die Band um Sänger Eric Fish mit einer neuen Auflage ihrer Akustik-Tournee unterwegs, auf dem Rockharz wird es aber wohl eher ein reguläres Festival-Set zu hören geben.

Wem das zu ruhig ist, der muss aber keine Sorge haben: Es spielen auch Airbourne, die AC/DC-Alternative aus Down Under, sowie die Essener Thrash-Metal-Legende Kreator. Diese haben im Januar ihr neues Album „Krushers of the World“ herausgebracht und werden auch live zeigen was es kann.

Am Samstag wird zum Ende hin nochmal richtig aufgedreht. Mit Annisokay kommt eine Metalcore-Band, für die das Rockharz fast ein Heimspiel ist. Die vier Musiker aus Halle (Saale) dürften mit den kürzesten Anfahrtsweg aller Bands haben.

Knorkator haben es da mit ihrer Anreise aus Berlin fast doppelt so weit. Deutschlands meiste Band der Welt wird das aber nicht stören. So haben sie mehr Zeit zu überlegen, mit welchem Bühnenprogramm und auch mit welchem ihrer zahlreichen gewagten Outfits sie die Besucher dieses Mal begeistern wollen. Aktuell sind Knorkator im Rahmen ihrer „Aller guten Dinge sind 30!“ Tour unterwegs, wobei viele der Konzerte schon ausverkauft sind.

Einer der Höhepunkte am Samstagabend wird die Queen of Metal sein. Doro Pesch herself gibt sich die Ehre. Ihr erster Auftritt auf dem Rockharz fand im Jahr 2003 statt – damals noch in Osterode.

Headliner des Abends wird aber die Mittelalter-Rock- beziehungsweise Mittelalter-Metal-Band Feuerschwanz aus Erlangen. Die Truppe rund um ihren Hauptmann Feuerschwanz befindet sich gerade auf dem zweiten Teil ihrer „Knightclub“-Tournee. Neben Hits aus dem gleichnamigen Album erwarten Fans auch bekannte Stücke aus über 20 Jahren Bandgeschichte.

Das Rockharz Festival war dieses Jahr bereits nach drei Tagen ausverkauft (wir berichteten). Interessenten ohne Ticket können aber noch Glück haben. Auf rockharz-festival.com gibt es einen Ticketmarktplatz, auf dem regelmäßig Ticket-Rückläufer angeboten werden. Außerdem findet ihr auf der Internetseite das gesamte Lineup und auch alle weiteren Informationen zum Festival.