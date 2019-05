Amphi Festival am 20. und 21.07. in Köln

2005 fand das erste Amphi Festival in dem namensgebenden Amphitheater in Gelsenkirchen statt. 2019 geht das bekannte Szene-Festival also schon zum 15. Mal über seine diversen Bühnen. Austragungsort ist allerdings nicht mehr das Amphitheater in Gelsenkirchen, sondern der Tanzbrunnen in Köln.

Auch alles andere am Amphi Festival ist in den vergangenen 15 Jahren gewachsen. Mittlerweile treten mehr als 40 Bands auf drei Bühnen auf, bis zu 16.000 Besucher werden am 20. und 21. Juli erwartet.

Samstags werden unter anderem Nitzer Ebb, Lord Of The Lost und Hocico, sonntags In Extremo, Project Pitchfork und Welle:Erdball die Menge begeistern.

Aber das Amphi Festival besteht schon lange nicht mehr „nur“ aus seinen Bands. Neben vielen Warm-Up-Partys, die vorab in verschiedenen Clubs in ganz Deutschland stattfinden, gibt es seit Jahren auch das Call the Ship to Port – immer freitags vor dem eigentlichen Festival.

Die heiß begehrte Schifffahrt überzeugt nicht nur mit Bands, sondern auch mit ihrer einmaligen Atmosphäre. Wie seit ihrer ersten Auflage war die Schifffahrt auch in diesem Jahr wieder schnell ausverkauft.

Wer trotzdem schon am Freitags feiern will, kann dies auf der offiziellen Pre Party tun. Dort werden Adrian Hates (Diary of Dreams), Daniel Myer (Covenant), Erk Aicrag (Hocico) und MSTH (Electronic Dance Art) auflegen.

Auch die zwei eigentlichen Festival sind natürlich voll gestopft mit Programm. Es wird eine Händlermeile geben, Autogrammstunden und After-Show-Parties. Auch der Beachclub KM689 lädt wieder dazu ein, einfach nur am Stand zu liegen mit dem Blick auf Köln die Live-Musik im Hintergrund zu genießen.

Alle Informationen rund am das Festival gibt es unter amphi-festival.de, Eintrittskarten findet ihr bei amphi-shop.de. Wer sich noch einmal unsere Bilder von 2018 anschauen möchte, kann dies hier tun (Teil 1 und Teil 2).