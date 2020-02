Amphi Festival am 25. und 26.07. in Köln

2020 geht das Amphi Festival in die nächste Runde. Am 25. und 26. Juli laden die Veranstalter zum 16. Mal zu zwei Tagen voller Parties und Konzerten. Austragungsort ist der Tanzbrunnen in Köln.

Samstags gehen Größen wie Letzte Instanz, Oomph! und VNV Nation an den Start. Der Sonntag hat mit Zeromancer, Suicide Commando und Eisbrecher genauso viele Hochkaräter zu bieten.

Doch neben den großen sind auch viele kleinere Bands dabei. Insgesamt werden über das ganze Wochenende hinweg 40 Gruppen auf drei Bühnen zu sehen sein. Wem das noch nicht genug an Musik ist, der kann ab 22 Uhr mit Szene-DJs weiter feiern.

Aber auch vor dem eigentlichen Festival ist schon einiges los, zum Beispiel beim Call The Ship To Port mit Forced to Mode, S.P.O.C.K und Welle:Erdball. Noch gibt es für das schwimmende Konzert Eintrittskarten. Wie lange ist aber fraglich, da sie erfahrungsgemäß sehr schnell ausverkauft sind.

Wer kein Ticket für das Schiff hat und trotzdem feiern will, kann dies auf der offiziellen Pre-Party machen. Dort werden Ronan Harris (VNV Nation), Sven Friedrich (Solar Fake / Zeraphine), Elvis (The Memphis) und MSTH (Electronic Dance Art) auflegen.

Natürlich gibt es auf dem Amphi Festival auch Programmpunkte neben der Musik. Verkaufsstände, Autogrammstunden, die Metbar und vieles mehr laden zum Verweilen ein. Auch der Beachclub KM689 ist wieder mit dabei. Dort können die Besucher die Seele am Strand baumeln lassen.

Alle Informationen rund am das Festival gibt es unter amphi-festival.de, Eintrittskarten findet ihr bei amphi-shop.de. Wer sich noch einmal unsere Bilder von 2019 anschauen möchte, kann dies hier tun (Teil 1 und Teil 2).