Amphi Festival am 29. und 30.07. in Köln

Das Amphi Festival gibt es schon seit 2005 und hat sich längst als fester Bestandteil eines jeden Eventkalenders der Schwarzen Szene etabliert. Seit 2016 findet es wieder am Tanzbrunnen in Köln statt. Mit dieser Location wird das Festival, obwohl einst in Gelsenkirchen gestartet, seit jeher am meisten assoziiert.

Nach zwei Jahren Corona-Pause feierte das Amphi Festival 2022 sein fulminantes Comeback. An dieses möchten die Veranstalter nun am liebsten nahtlos anknüpfen. So finden sich am 29. und 30. Juli wieder Fans und Künstler aus allen Facetten der Szene in Köln ein.

An zwei Tagen werden auf drei Bühnen wieder Newcomer und alt eingesessene Größen alles geben um die Besucher zum Feiern und Tanzen zu animieren. Am Samstag werden neben großen Namen wie Deine Lakaien, Covenant und Front 242 auch Premieren geboten. Neben den Neulingen von Rabengott werden die deutsche Dark-Electro-Band Calva Y Nada ihren Einstand auf dem Amphi Festival geben – ihr erstes Konzert seit 25 Jahren (wir berichteten).

Aber auch am Sonntag wird für nahezu alle Liebhaber der dunklen Musik etwas geboten.

Neber den Kammercore-Musikern von Coppelius spielen auch die Aggrotech-Band Combichrist und Dark-Rocker Lord Of The Lost, deren Teilnahme am ESC gerade für bundesweite Aufmerksamkeit sorgt (wir berichteten).

Headliner des Tages sind aber Orchestral Manoeuvres in the Dark, kurz OMD. Die britische Synth-Pop- und New-Wave-Band ist mit ihrer ersten Gründung im Jahre 1978 die dienstälteste Band auf dem diesjährigen Amphi Festival.

Doch wie immer besteht das Festival nicht “nur” aus seinen über 40 Bands. Neben der Bar auf dem Tanzbrunnen wird es auch wieder viele Läden zum Shoppen geben. Der Beachclub KM689 ist auch wieder dabei und verspricht Musikgenuss am Sandstrand.

Freitags vor dem eigentlichen Festival heißt es wieder Call the Ship to Port. Die heiß begehrte Schifffahrt überzeugt nicht nur mit Bands, sondern auch mit ihrer einmaligen Atmosphäre. Wie seit ihrer ersten Auflage war die Schifffahrt auch in diesem Jahr wieder schnell ausverkauft.

Partys davor und danach runden das Programm auch dieses Mal wieder ab. An der offizellen Pre-Party nehmen ganze vier DJs teil: Elvis (The Memphis), MSTH (Electronic Dance Art), Bruno Kramm (Das Ich) und Steve Naghavi (And One). Wer auf den Aftershow-Parties auflegt wurde allerdings noch nicht bekanntgeben.

Alle Informationen rund am das Festival gibt es unter amphi-festival.de, Eintrittskarten findet ihr bei amphi-shop.de. Wer sich noch einmal unsere Bilder von 2022 anschauen möchte, kann dies hier tun (Teil 1 und Teil 2).