Amphi Festival am 27. und 28.07. in Köln

Das erste Amphi Festival fand 2005 in Gelsenkirchen im namensgebenden Amphitheater vor rund 4.500 Zuschauern statt. Dieses Jahr werden wieder rund 12.000 Zuschauer am Tanzbrunnen in Köln erwartet.

Dort findet am 27. und 28. Juli die 18. Auflage des Festivals statt. Auf die Besucher warten wieder viele Bands aus allen möglichen Genres der Szene, noch mehr Musik und allseits gute Stimmung.

Die Künstlerauswahl ist dabei gewohnt vielseitig: Von kleinen Bands bis zu den Größen der Gothic-Szene ist auch 2024 wieder alles dabei. So gibt es im Lineup Newcomer wie das holländisch-schweizerische Duo Blackbook, das gerade sein Debütalbum im Gepäck hat. Genauso spielen Bands mit jahrzehntelanger Erfahrung, zum Beispiel die Gothic-Electro-Gruppe Blutengel mit ihren mehr als 20 Alben.



Weitere Bands aus dem Gothic- und Elektro-Bereich, die sich auf den drei Bühnen das Mikro in die Hand geben, sind Diary Of Dreams, Neuroticfish, Goethes Erben oder auch The Beauty Of Gemina.

Doch selbstverständlich geht es auf dem Amphi Festival nicht nur ruhig und elektronisch zu. Mit Eisbrecher, Ost+Front und Heldmaschine sind auch wieder Vertreter von Rock und Neuer Deutscher Härte mit dabei.

Wer an welchem Tag spielt wurde schon bekannt geben, einen Zeitplan gibt es aktuell aber noch nicht. Eine Auflistung aller 40 Bands findet ihr auf amphi-festival.de .

Wie immer wird auch abseits der Konzerte wieder einiges geboten. Neben diversen kulinarischen Angeboten wird es auch wieder viele Shoppingmöglichkeiten geben, sei es um sich neu einzukleiden oder sich das neue Album der Lieblingsband in physischer Form zu holen. Wer das tut kann es sich dann auch wieder auf einen der zahllosen Autogrammstunden signieren lassen.

Auch immer ein beliebter Anlaufpunkt ist der Beachclub KM 689. Dieser wird bei gutem Wetter mit Liegestühlen und Getränken dazu einladen, die Seele mit Blick auf den Rhein baumeln zu lassen.

Wer nach einem langen Festivaltag noch Energie hat, kann diese dann auf der Aftershow-Party loswerden. Auch gibt es dieses Jahr wieder die Pre-Party am Freitag. DJs wie Sven Friedrich (Solar Fake), Honey (Welle:Erdball) Jeanny (Amphi Festival) und Elvis (The Memphis) werden die Tanzenden bis in den frühen morgen unterhalten.

Wer am Freitag lieber schon Bands live erleben will, für den ist Call The Ship To Port die richtige Anlaufstelle. Beim schwimmenden Vorabkonzert auf der MS Rheinenergie werden unter anderem Rabia Sorba und Combichrist auftreten.

Tickets gibt es für Call The Ship To Port leider nicht mehr, denn das ist schon ausverkauft. Für das Amphi Festival sind aber noch Wochenend- und Tagestickets unter amphi-shop.de erhältlich.

Und wer noch nicht weiß ob er überhaupt hin will, kann sich als kleine Entscheidungshilfe nochmal die Bildergalerien von 2023 anschauen (Teil 1 und Teil 2).