Amphi Festival am 28. und 29.07. in Köln

2018 geht das Amphi Festival in die nächste Runde. Am 28. und 29. Juli laden die Veranstalter zum 14. Mal zu zwei Tagen voller Parties und Konzerten. Austragungsort ist der bekannte Tanzbrunnen in Köln.

Samstags gehen Größen wie ASP, Mono Inc. und Funker Vogt an den Start. Der Sonntag hat mit Joachim Witt, Agonoize und And One ebenso viele Kracher zu bieten.



Neben den großen sind auch viele kleinere Bands dabei. Insgesamt werden über 40 Bands auf den drei Bühnen verteilt über das ganze Wochenende hinweg spielen. Wem das noch nicht genug an Musik ist, der kann nach den Konzerten mit Szene-DJs weiter feiern.

Aber auch vor dem eigentlichen Festival ist schon einiges los, zum Beispiel beim Call the Ship to Port mit Eisfabrik, Suicide Commando und Covenant. Mit diesen Bands haben die Veranstalter auch in diesem Jahr schon sehr schnell das Sold Out für das Schiff bekannt geben dürfen.

Wer kein Ticket für das Schiff hat und trotzdem feiern will, kann dies auf der offiziellen Pre-Party machen. Dort werden Sven Friedrich (Solar Fake), Daniel Graves (Aesthetic Perfection), Der Schulz (Unzucht) und MSTH (Electronic Dance Art) auflegen.

Doch auf dem Amphi Festival wird nicht nur gefeiert. Verkaufsstände, Autogrammstunden, die Metbar und vieles mehr laden auf dem Tanzbrunnen zum Verweilen ein. Auch der Beachclub KM689 ist wieder mit dabei. Dort können die Besucher die Seele am Strand baumeln lassen.

Alle Informationen rund am das Festival gibt es unter amphi-festival.de, Eintrittskarten findet ihr bei amphi-shop.de. Wer sich noch einmal unsere Bilder von 2017 anschauen möchte, kann dies hier tun (Teil 1 und Teil 2).