Wacken Open Air 2025 vom 30.07. bis zum 02.08.

Die Zeit läuft immer weiter herunter. In nicht einmal drei Wochen ist es wieder so weit und für zehntausende Fans aus allen Himmelsrichtungen öffnen sich die Tore zum bekanntesten Metal-Acker der Welt.

Das Wacken Open Air startet mit seiner 34. Auflage und macht das beschauliche norddeutsche Örtchen Wacken für eine Woche zum Herz und der Seele der Metal-Szene.

Auch dieses Mal wird es am ersten August-Wochenende wieder heißen: „See you in Wacken, rain or shine“. Und das ist, wie in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder bewiesen wurde, durchaus wörtlich zu nehmen.

Als Musik-Festival ist das Wacken Open Air in erster Linie für seine vielen Bands aus allen noch so unterschiedlichen Metal-Stilrichtungen.

Ob es der Black Metal ist, der dieses Jahr unter anderem von Dark Funeral und 1349 dargeboten wird. Oder im völligen Kontrast dazu der Glam Metal, der dieses Jahr mit Sängerin Lita Ford und der „Kult-Band der 80er Jahre“ Bad Loverz zwei starke Vertreter hat. Das Wacken Open Air versucht stets, möglichst vielen verschiedenen Metallern eine Heimat auf Zeit zu bieten.

Auch der Mittelalter-Rock kommt nicht zu kurz. Dieser Part wird auf den großen Bühnen von Schandmaul mit ihrem neuen Sänger Marco und Saltatio Mortis mit ihrer 25-Jahre-Jubiläumstour übernommen. Außerdem ist die Letzte Instanz auf ihrer Abschiedstour auch noch einmal auf Wacken zu sehen.

Aber nicht nur auf den großen Bühnen wird viel geboten. Auf der Wackinger Stage werden unter anderem wieder Wind Rose und Warkings ihr Bestes geben. Aber auch Eihwar hat es mit ihrem Viking War Trance nach Wacken verschlagen.

Vertreter des „klassischen“ Heavy Metal sind dieses Jahr zum Beispiel die deutschen Urgesteine Grave Digger mit ihrer 45th Anniversary Show.

Wer es etwas ausgefallener will, kann sich auch zum Auftritt von Heavysaurus begeben. Mit ihren Outfits, kinderfreundlichen Texten und harten Riffs sind sie nicht nur etwas was für die Kleinsten auf dem Gelände, sondern auch für die Älteren.

Die Headliner dieses Jahr fallen aber in die Kategorie Hard Rock: Guns N’ Roses

werden das erste Mal überhaupt auf Wacken spielen und nehmen direkt die Headliner-Postion ein. Mit über 100 Millionen verkauften Alben und einem Platz in der Rock ’n‘ Roll Hall Of Fame gehört die US-Band aus Los Angeles zu den absoluten Kultbands der 90er Jahre.

Mit Hits wie „Welcome to the Jungle“, „Paradise City“ und „Sweet Child O’Mine“ eroberten sie immer wieder die Charts und werden auch heute noch auf vielen Partys gespielt. Auf Wacken werden sie ein Konzert geben, das einem Einzel-Gig in nichts nachsteht – Spielzeit: ganze 3,5 Stunden!

Machine Head sind der deutlich härtere Headliner. Die Thrash-Metal-Band aus Kalifornien ist gerade mit ihrem neuen Album „Unatoned“ auf Tour und macht in diesem Rahmen zum insgesamt vierten Mal in Wacken halt. Ihr letzter Auftritt auf dem Holy Ground war übrigens 2012 und ist damit schon ein paar Tage her.

Da die oben genannten Bands aber noch lange nicht ausreichen, um die vier Tage zu füllen, gibt es noch rund 200 weitere. Mit dabei sind zum Beispiel Mastodon, Beyond The Black, Coppelius, Apocalyptica, Brothers of Metal, Megabosch und viele mehr. Alle Bands findet ihr unter wacken.com.

Auch wird es dieses Jahr wieder das Finale des Metal Battles geben, wo neue Bands aus aller Welt um die Gunst des Publikums und Sachpreise spielen. Genau der richtige Ort um neue Bands kennen zu lernen und eventuell die Headliner von morgen zu sehen!

Aber auch jenseits von Bands und Musik hat Wacken wieder viel Rahmenprogramm zu bieten. So auch Comedians wie Olaf Schubert und Torsten Sträter mit dabei. Und für den Bildungsauftrag bei den Comedians sorgen dieses mal die Kack- und Sachgeschichten des Duos Fred und Tobi.

Auf dem bekannten Wasteland-Areal warten wieder die Wasteland Warriors, eine eigene Bühne, Cardrive, Cage Fight und einzigartige Kunstwerken. Die Wacken Plaza bietet hingegen Fressbuden und Shoppingmöglichkeiten. Auf dem Farmers Market kann sich der campende Metaller von Welt wiederum mit frischen Produkten aus der Region eindecken.

Die Zeiten, in denen man fast nur Essen aus der Dose im Camp sah, sind schon lange vorbei. Auch muss man das ganze Bier nicht mehr selbst quer durch die Republik schleppen. Müller bietet auch dieses Jahr wieder einen Vorbesteller-Service an, bei dem man seine Sachen dann bequem am Müller im Farmers Market abholen kann. Die Versorgung mit Essen und Getränken ist sichergestellt? Wie wäre es dann mit einer musikalischen Rarität auf Schallplatte vom Vinyl-Truck?

Als Motto für das diesjährige Wacken wurde der Weltraum (Space) ausgerufen. Wie die Veranstalter das genau umsetzen wollen ist noch nicht bekannt, jedoch haben sie bereits einen kurzen Einblick in das neue so genannte Space Camp gegeben. Dort werden namhafte deutsche Institute wie das Max-Planck-Institut für Radioastronomie oder das Institut für Physik und Astronomie der Universität Potsdam interessierten Besuchern das Thema Raumfahrt näherbringen.

Da aber nicht alles trockene Theorie sein soll, wird es neben großflächigen Exponaten wie einem Nachbau der europäischen Rakete Ariane 6 auch den Mond-Rover HiveR der Firma Neurospace geben.

Aber was wäre das alles ohne Menschen, die wirklich berichten können wie es im All ist? Am 30. Juli und 1. August werden sich der ESA-Astronaut Alexander Gerst und die erste Deutsche im All, Rabea Rogge, die Ehre auf dem Holy Ground geben. Auf jeden Fall ist das Space Camp einen Besuch wert für alle, die sich für das interessieren was jenseits unseres Planeten liegt.

Organisatorisch hat sich dieses Jahr bisher wenig geändert. Nach der erfolgreichen Einführung des Access Pass für Autos wird das System beibehalten und weiter verfeinert. Die Shuttlebus-Fahrten von und zum Bahnhof Itzehoe sind dieses Jahr erstmals kostenlos, also im Ticket mit enthalten. Wie schon in den letzten Jahren gilt auf dem Gelände Cashless Payment. Gezahlt werden kann über einen in das Eintrittsbändchen integrierten Chip, der an Top-up-Stationen auf dem Gelände oder online aufgeladen wird.

Auch auf der Campingseite gibt es neben dem klassischen Campground wieder den Camper-Park, bereits aufgebaute Zelte von T.E.N.T. und Bauer Uwes Garten. Für die Luxuscamper und Metalheads, die keine Woche auf dem Zeltboden aushalten, gibt es wieder Residenz Evil und das Wacken Moshtel. Mit diesen vielen Optionen bleibt Wacken für alle Metalheads attraktiv. Denn gerade die Fans, die schon beim ersten Mal mit dabei waren, wollen trotz der einen oder anderen altersbedingten Einschränkung nicht auf Wacken verzichten. Für alle, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, gibt es wieder einen separaten Campingplatz mit Rundum-Betreuung und eigener Werkstatt, die Wheels of Steel-Area.

Wer jetzt noch kein Ticket hat, muss aber auf Glück hoffen. Zwar war das Wacken Open Air 2025 erst nach zwei Monaten ausverkauft, nun sind aber dann doch alle Karten weg. Für den bisher leer ausgegangenen Fan gibt es eine offizielle Warteliste, in die man sich eintragen kann. Dazu kommt eine Tickettauschbörse, in der immer wieder Tickets zum Verkauf stehen.

Weitere Informationen rund um das Festival findet ihr unter wacken.com. Wer sich darüber informieren will, wie wir letztes Jahr Wacken erlebt haben, findet hier unseren Bericht von 2024 und die dazugehörigen Bildergalerien (Teil 1,Teil 2, Teil 3, Teil 4). Wir sehen uns auf dem Holy Ground! Rain or Shine!